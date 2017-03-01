台日對抗賽》大王砲轟洋聯三振王 日本主播驚呆了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中職聯隊昨天對上日本武士隊的比賽中，「大王」王柏融面對日本隊投手、洋聯三振王則本昂大轟出中外野特大號兩分砲，讓全場觀眾驚呼，王柏融這一擊也讓轉播的日本電視台主播直呼是「真貨」。

王柏融在去年球季創下4成14打擊率和單季200支安打紀錄，受到日本媒體們矚目，賽前被問是否要到日本打球，王柏融則回說，不管美國或日本，希望在台日賽好好表現，爭取旅外的機會。

王柏融昨在比賽中展現打擊能力，繳出3打數3安打的猛打賞，尤其3局上鎖定則本昂大的滑球扛出2分砲，讓電視台主播嚇了一跳，直說是「真貨、真貨」，更指王柏融擊球出去的瞬間就知道出去了，主播還介紹他去年有29轟、200安，另有24次盜壘，讓球評稱讚王柏融很厲害。

你也會想看這些新聞：

【挖角王柏融 日本網友準備好了】

【日媒好奇不打經典賽 王柏融霸氣回應】

王柏融轟出全壘打。（資料照，記者林正堃攝）