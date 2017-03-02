台日對抗賽》王柏融砲轟日本王牌 震撼藤浪晋太郎

〔體育中心／綜合報導〕王柏融抗日首戰砲轟日本王牌則本昂大，打擊實力備受日本肯定，昨天許多日本強投都謹慎應對，包括阪神王牌藤浪晋太郎，他昨天也向日媒談到王柏融，對於這位台灣4割男的身手感到訝異。

藤浪這次台日對抗賽都在牛棚觀戰，當他在2/28看見王柏融從則本昂大轟出全壘打時，心裡訝異為何日本球界沒有特別注意到這位強打者，「明明不知道球種是什麼，第一次看到日本武士的球就能掌握。」言語間透露驚訝之情。

藤浪昨天8局下登板中繼恰巧碰上王柏融，總計投了5球形成保送，雖然接下來讓陳俊秀擊出雙殺，再讓周思齊滾球出局，但賽後對於那顆保送表示自己要反省。