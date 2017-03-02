台日對抗賽》日本7強投飆36球 王柏融只揮空這一顆（影音）
〔體育中心／綜合報導〕王柏融在台日對抗賽砲轟則本昂大，兩戰繳出5打數4安打3打點的好成績，著實震撼日本球界。日媒《東京體育》就引述日本隊相關人士表示，王柏融幾年內一定會前往日本或美國，希望不久的將來就能看到王柏融在日本比賽。
王柏融不僅是打擊率高達8成，選球能力也相當驚人，當他轟出全壘打後，不影響自身打擊節奏，面對28球獲得高達17顆壞球，從增井浩俊、石川步、藤浪晋太郎選到3次保送，上壘率高達0.777。
《東京體育》更強調，王柏融開轟的外角滑球，是則本昂大第一次投那個位置還會被送出去的紀錄。去年球季，則本的滑球被打擊率是0.263，面對156打數僅被轟出2發全壘打。
更恐怖的是，王柏融總計面對7名日本強投、36球包括直球、指叉球、滑球、噴射球、卡特球與曲球等6球種，球速從109-150公里，居然只揮空1球（石川步的曲球），相當不可思議。
王柏融逐球全紀錄：
--則本昂大（一局上）
1.136公里指叉球（好球）
2. 147公里直球（好球）
3. 147公里直球（界外球）
4. 139公里指叉球（壞球）
5. 138公里？（高飛犧牲打）
--則本昂大（三局上）
6. 122公里滑球（壞球）
7. 125公里滑球（全壘打）
--牧田和久（五局上）
8. 125公里直球（壞球）
9. 126公里？（安打）
--增井浩俊（六局上）
10. 149公里直球（好球）
11. 132公里指叉球（壞球）
12. 132公里指叉球（壞球）
13. 132公里滑球（界外球）
14. 148公里直球（壞球）
15. 149公里直球（界外球）
16. 136公里指叉球（壞球保送）
--岡田俊哉（八局上）
17. 122公里噴射球（壞球）
18. 113公里滑球（好球）
19. 112公里滑球（場地二壘安）
第二戰
--菅野智之（一局下）
20.137公里卡特球（壞球）
21. 132公里滑球（飛球接殺）
--菅野智之（四局下）
22. 133公里滑球（壞球）
23. 133公里滑球（界外球）
24. 143公里直球（壞球）
25. 135公里？（安打）
--石川步（六局下）
26. 109公里曲球（※唯一揮棒落空）
27. 140公里直球（壞球）
28. 141公里直球（壞球）
29. 109公里曲球（壞球）
30. 143公里直球（界外球）
31. 130公里？（壞球保送）
--藤浪晋太郎（八局下）
32. 140公里卡特球（壞球）
33. 140公里卡特球（壞球）
34. 150公里直球（壞球）
35. 136公里卡特球（好球）
36. 148公里直球（壞球保送）
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