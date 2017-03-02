台日對抗賽》歷史一勝後大敗 日球迷這樣評論台灣

陽耀勳（右）跟前隊友松田宣浩敘舊。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職聯隊首戰締造台灣史上首度擊敗全職業一軍日本的歷史成就，昨天卻失誤連連以1：9慘敗，不少日本球迷笑稱，「感謝台灣的用心良苦。」

中職聯隊首戰以17支安打攻下8分，昨只打出7支安打，全場還發生3次失誤，失掉9分僅有5分是投手自責分，台日職棒對抗賽以1勝1敗結束。

日本大勝台灣扳回一城，首戰輸球的陰霾仍然壟罩部分日本球迷，「這叫做壓制？是對手的失誤吧」、「心中的不安還是難以消除。」、「輸球後才大勝，這不是件好事吧，總之希望不要再過度自信了。」

對於台灣大起大落的表現，日本球迷則表示，「謝謝台灣多方顧慮，果然連勝的話會讓場面很難看的」、「台灣的守備雜亂無章啊」、「台灣的球員雖然還要磨，資質都很好」、「別說這個了，台灣應援區的啦啦隊太火辣，我比較在意那邊。」

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台灣啦啦隊深受日本球迷喜愛：

みんなだいすき台湾大王こと王柏融の応援歌#侍ジャパン #CPBL pic.twitter.com/vn8HN3HroA — 新谷くん 3/5 北九州 Ys （@BokulanoBlossom） 2017年2月28日