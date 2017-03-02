台日對抗賽》唯一解決王柏融 巨人王牌公開策略

〔體育中心／綜合報導〕王柏融抗日首戰砲轟則本昂大，單場3打數3安打，日本武士昨天有備而來，巨人王牌菅野智之首次對決狂塞內角，果真讓大王擊出飛球出局，這也是王柏融在兩戰中唯一被解決的打席。

台灣首戰狂轟17安攻下8分，菅野當時在宿舍的電視觀賽，當王柏融砲轟則本時，菅野分析如果投內角可能會有幫助，於是昨天首次對決時，先後以內角的卡特球、滑球讓王柏融出局，策略奏效。

不過王柏融調整相當迅速，4局下再度面對菅野4顆連發的內角球時，一棒將球拉向右外野形成安打。

雖然無法完全解決王柏融，菅野的策略對其他打者還是相當有效，面對左打投卡特、滑球；面對右打則投下沉魔球「一縫線快速球」，4局僅被敲4安打，飆出3次三振，無失分。

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菅野智之。（資料照，特派記者林正堃攝）