經典賽》他壓制日本明星卻落選台灣隊 網友：最大遺珠
2017/03/02 09:14
賴鴻誠是唯一連兩場出賽的本土投手。（資料照，特派記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕經過台日對抗賽兩戰，王柏融不能打經典賽讓人遺憾，但台灣球迷認為富邦中繼王賴鴻誠才是最大遺珠，原本不被考慮納入中職聯軍的他，連2天出賽皆無失分。
賴鴻誠去年以18次奪中繼王，防禦率4.22在排行榜上只有羅力比他低，未料竟落選經典賽台灣隊28人名單，但由於入選投手替補名單，中職聯軍本來不考慮帶他去日本，但賴鴻誠主動拜託洪總，希望能入隊增加國際賽經驗。
展現企圖心的賴鴻誠，首戰在8局領先3分情況下登板，雖然被擊出2支安打，但也飆出1次三振，無失分；第二戰，賴鴻誠9局再度上場，僅被敲1安打，飆出1次三振。2戰總計2局2K無失分，更是唯一連2場出賽的本土投手，證明自己的身手。
賴鴻誠讓日本武士2局無失分，台灣網友納悶為何台灣隊不要他，「這種等級的投手竟然沒入選國家隊」、「大家都知道 就國家隊那幾個不知道」、「因為角色跟黃勝雄重疊了」、「有個中繼王不用，改用個吉祥物，真的是可笑。」
賴鴻誠雖然入選台灣隊投手替補名單，但總教練郭泰源昨天表示，不打算更換28人名單，假如賴鴻誠要在經典賽投球，可能只能等到台灣隊晉級後的第二輪賽事。
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