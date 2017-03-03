NBA》比Logo Shot還扯 他投進「四分衛」大號三分彈

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今作客拓荒者主場，剛從公牛轉隊過來的新同學吉柏森（Taj Gibson）在上半場結束前，在對手的三分線內，飆進一記超越「logo shot」的超遠三分球，全場驚呼連連。

最後一波進攻時間剩下2.5秒，拓荒者在邊線發進一記超大號傳球，但隨即被吉柏森抄走，他馬上大手一拋，姿勢宛如美式足球四分衛的傳球，沒想到球以完美的物線弧度空心入網，吉柏森完成一記61英呎（約18公尺）的大號三分球，助隊上半場以60：57領先。