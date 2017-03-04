羽球》勇闖德國賽四強 王子維今晚碰奧運金牌
2017/03/04 16:30
王子維4強戰將戰中國諶龍。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣兩名男單好手周天成、王子維挺進黃金大獎等級的德國公開賽四強戰，其中王子維預計在今天台灣時間晚上十一點遭遇第二種子、里約奧運金牌中國諶龍。
台灣德國時差七小時，四強賽將從台灣時間晚上9點50分開打，王子維、諶龍被安排在副場地的第二場次出賽，這將是兩人生涯首度交手，世界排名25的王子維將面對世界第五的諶龍。
台灣羽壇一哥周天成則將在主場地出賽，對手是日本上田拓馬，兩人出賽場次是第三場，主場地賽事將透過電視直播，台灣球迷可以在MOD博斯無限台收看，周天成預計在晚間十一點三十分上陣，兩人過去六度交手，小天以5勝1負居上風。
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