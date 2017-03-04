安麗盃》20年來首次 台將無人晉級8強

安麗盃20年首次台將無人晉8，圖為台灣選手周婕妤。（記者簡榮豐攝）

〔記者趙新天／台北報導〕2017安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，今晚出現國內球迷最不希望的結果，4名晉級16強的台灣女將最後都沒能打進8強。這是安麗益之源盃20年來首次在最後1天看不到地主選手。

今天下午的24強戰結束之後，台灣女將周婕妤、吳曉雯、陳禾耘和魏子茜順利打進16強。但晚間的戰況地主選手打得都不順手，「台灣龍捲風」陳禾耘先以3:7不敵中國的陳思明。吳曉雯力戰南韓「小魔女」金佳映，仍以5:7落敗。

周婕妤和魏子茜都與對手戰至搶尾局，但周婕妤最後被中國九球天后潘曉婷的1-9碰解決。魏子茜則看著凱莉費雪跳球打進1號球之後，清光檯面，同樣6:7敗下陣來。

其他晉級8強的選手還有中國的劉莎莎、韓雨、北愛爾蘭的高爾和英國的艾莉森費雪，其中艾莉森費雪18次參賽第14次打進前8強。明天的8強戰將從中午12時30分在台北體育館舉行。

「大眼妹」周婕妤戰至搶尾局，最後無緣8強。（記者簡榮豐攝）

陳禾耘3:7不敵中國的陳思明。（記者簡榮豐攝）

吳曉雯5:7落敗。（記者簡榮豐攝）

魏子茜。（記者簡榮豐攝）