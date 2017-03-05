NBA》曾被大師兄砲轟 林昌勇印象深刻
2017/03/05 11:46
林智勝。（資料照，棒協提供）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽南韓隊終結者吳昇桓和牛棚要角林昌勇將成為球隊最後兩道防線，而談到令人印象深刻的台灣打者，40歲老將林昌勇表示是台灣隊隊長林智勝。
2006年亞職大賽林智勝曾從林昌勇手中轟出大號陽春砲，仍深深烙印在林昌勇腦海中，他表示，當時因為手傷還沒完全復原才會被轟，如果這次有機會對決，絕對會全力以赴。
值得一提的是，林智勝受訪時也曾表示，南韓投手只認識林昌勇，對他印象滿深刻的，是一名很棒的選手。
林昌勇。（資料照，路透）
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