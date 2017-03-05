HBL》羅培甄狂飆30分 普門收下隊史第二座冠軍
2017/03/05 18:30
普門奪冠。（記者林正堃攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕105學年度HBL女子組冠軍戰由普門高中對決永仁高中，普門「面具后」羅培甄攻下全場最高30分、7籃板，正妹中鋒劉昕妤則攻下14分、14籃板和9阻攻，終場普門高中74：58擊敗永仁高中
普門高中去年在四強戰意外食物中毒，全隊虛弱無法應戰，最終只能以第四名坐收；本學年度普門不讓憾事重演，學校饋請專業的廚師料理三餐，讓球員健康出擊，果然一掃去年陰霾，順利登上105學年度的后冠。
陣中沒有任何高三生的永仁高中，從預賽開始不斷製造驚奇，四強戰用速度擊敗「長人陣」滬江高中，昨絲毫不畏懼奪冠大熱普門高中，開賽一度取得14：6的領先，首節許可微、林佳蓉和吳瑋茹皆貢獻6分，助永仁取得1分領先。
次節風雲變色，普門180公分長人劉昕妤發飆，單節轟進3顆三分彈、攻下11分，助隊拉出20：5的猛攻，上半場普門領先永仁14分。
易籃再戰，永仁高中回神，和普門高中形成拉鋸戰，第三節雙方戰成16：16平受，帶著14分領先的普門，末節穩扎穩打，始終維持15分的領先優勢，未讓永仁有反撲機會，收下隊史第二座冠軍。
105學年度女子組冠軍普門高中、亞軍永仁高中、季軍滬江高中、第四名則是南山高中。
普門羅培甄上籃得分。（記者林正堃攝）
普門劉昕妤上籃得分。（記者林正堃攝）
永仁陳千惠跳投得分。（記者林正堃攝）
永仁吳瑋茹上籃得分。（記者林正堃攝）
普門羅培甄。（記者林正堃攝）
普門奪冠。（記者林正堃攝）
普門總教練廖哲億。（記者林正堃攝）
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