日職》被古巴投手丟觸身 西武強打左手骨折開幕戰無望
2017/03/06 16:41
森友哉。（圖片取自西武獅官方臉書）
〔體育中心／綜合報導〕日職西武獅隊昨天與古巴隊的熱身賽中，西武捕手森友哉遭到觸身球，經檢查後確定左手骨折，至少開幕戰無法出賽。
森友哉昨天是在4局下被古巴投手馬丁尼茲（Leandro Martinez）觸身，隨即下場檢查。《體育報知》報導，森友哉今前往醫院檢查，確認是左手骨折，開幕戰幾乎無望；而西武的當家捕手炭谷銀仁朗，遞補因傷辭退經典賽的日本隊捕手嶋基宏，這也讓目前西武球團頭大。
現年21歲的森友哉在日職三個球季，上季出賽107場，繳出10轟、46分打點，打擊率2成92；2015年他繳出17轟、68分打點的優異成績。森友哉大多擔任指定打擊，去年蹲捕場次逐漸增加。
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