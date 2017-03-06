經典賽Live》張元準單局3保送挨1安 以色列先馳得點
2017/03/06 18:39
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南韓
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第3局
3局下2人出局，徐建昌擊出內野安打並盜上二壘，可惜金泰均在壘上有人時遭到三振，無法建功，以色列仍以1分領先南韓。
第2局
2上，張元準面對佛萊曼（Nate Freiman）投出四壞球保送，下一棒伯倫史坦（Zach Borenstein）擊出右外野二壘安打，形成二三壘有人無人出局的得分機會，張元準三振戴克（Cody Decker）後，四壞球保送了拉瓦威（Ryan Lavarnway）和克里格（Tyler Krieger），滿壘擠回1分，以色列1：0領先南韓。
2下，1出局後，閔炳憲擊出南韓本屆第一支安打，但南韓無功而返。
第1局
1上，南韓先發投手張元準首局面對以色列前3棒打者，只用9球就投出三上三下，先後解決弗德（Sam Fuld）、凱利（Ty Kelly）、蓋倫（Blake Gailen）。
1下，以色列先發投手馬奇斯解決首棒打者李容圭後，面對下一棒徐建昌投出四壞球保送，一壘有人，隨後控球回穩三振了金泰均，並讓李大浩擊出內野滾地球刺殺，結束首局。
賽前報導
經典賽即將開打，由A組南韓對以色列之戰揭開序幕，南韓派出左投張元準領軍，以色列則由大聯盟124勝名投馬奇斯（Jason Marquis）掛帥先發。地主南韓隊欲擺脫「史上最弱」的標籤重返榮耀，而以色列實力撲朔迷離，有望成為該組黑馬突圍而出。
先發打序
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以色列
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棒次
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南韓
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Sam Fuld
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1
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李容圭
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Ty Kelly
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2
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徐建昌
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Blake Gailen
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3
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金泰均
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Nate Freiman
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4
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李大浩
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Zach Borenstein
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5
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孫兒葉
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Cody Decker
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6
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閔炳憲
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Ryan Lavarnway
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7
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梁義智
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Tyler Krieger
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8
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許敬民
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Scott Burcham
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9
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金宰鎬
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Jason Marquis
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先發投手
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張元準
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