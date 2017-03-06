經典賽Live》張元準單局3保送挨1安 以色列先馳得點

2017/03/06 18:39

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

以色列

0

 1 0 1 2

0

南韓

0

 0 0

0

2

0

第3局

3局下2人出局，徐建昌擊出內野安打並盜上二壘，可惜金泰均在壘上有人時遭到三振，無法建功，以色列仍以1分領先南韓。

第2局

2上，張元準面對佛萊曼（Nate Freiman）投出四壞球保送，下一棒伯倫史坦（Zach Borenstein）擊出右外野二壘安打，形成二三壘有人無人出局的得分機會，張元準三振戴克（Cody Decker）後，四壞球保送了拉瓦威（Ryan Lavarnway）和克里格（Tyler Krieger，滿壘擠回1分，以色列1：0領先南韓。

2下，1出局後，閔炳憲擊出南韓本屆第一支安打，但南韓無功而返。

第1局

1上，南韓先發投手張元準首局面對以色列前3棒打者，只用9球就投出三上三下，先後解決弗德（Sam Fuld凱利（Ty Kelly蓋倫（Blake Gailen

1下，以色列先發投手馬奇斯解決首棒打者李容圭後，面對下一棒徐建昌投出四壞球保送，一壘有人，隨後控球回穩三振了金泰均，並讓李大浩擊出內野滾地球刺殺，結束首局。

賽前報導

經典賽即將開打，由A組南韓對以色列之戰揭開序幕，南韓派出左投張元準領軍，以色列則由大聯盟124勝名投馬奇斯（Jason Marquis）掛帥先發。地主南韓隊欲擺脫「史上最弱」的標籤重返榮耀，而以色列實力撲朔迷離，有望成為該組黑馬突圍而出。

先發打序

以色列

棒次

南韓

Sam Fuld

1

李容圭

Ty Kelly

2

徐建昌

Blake Gailen

3

金泰均

Nate Freiman

4

李大浩

Zach Borenstein

5

孫兒葉

Cody Decker

6

閔炳憲

Ryan Lavarnway

7

梁義智

Tyler Krieger

8

許敬民

Scott Burcham

9

金宰鎬

Jason Marquis

先發投手

張元準

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