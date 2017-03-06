經典賽Live》張元準單局3保送挨1安 以色列先馳得點

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 以色列 0 1 0 1 2 0 南韓 0 0 0 0 2 0

第3局

3局下2人出局，徐建昌擊出內野安打並盜上二壘，可惜金泰均在壘上有人時遭到三振，無法建功，以色列仍以1分領先南韓。

第2局

2上，張元準面對佛萊曼（Nate Freiman）投出四壞球保送，下一棒伯倫史坦（Zach Borenstein）擊出右外野二壘安打，形成二三壘有人無人出局的得分機會，張元準三振戴克（Cody Decker）後，四壞球保送了拉瓦威（Ryan Lavarnway）和克里格（Tyler Krieger），滿壘擠回1分，以色列1：0領先南韓。



2下，1出局後，閔炳憲擊出南韓本屆第一支安打，但南韓無功而返。

第1局

1上，南韓先發投手張元準首局面對以色列前3棒打者，只用9球就投出三上三下，先後解決弗德（Sam Fuld）、凱利（Ty Kelly）、蓋倫（Blake Gailen）。

1下，以色列先發投手馬奇斯解決首棒打者李容圭後，面對下一棒徐建昌投出四壞球保送，一壘有人，隨後控球回穩三振了金泰均，並讓李大浩擊出內野滾地球刺殺，結束首局。

賽前報導

經典賽即將開打，由A組南韓對以色列之戰揭開序幕，南韓派出左投張元準領軍，以色列則由大聯盟124勝名投馬奇斯（Jason Marquis）掛帥先發。地主南韓隊欲擺脫「史上最弱」的標籤重返榮耀，而以色列實力撲朔迷離，有望成為該組黑馬突圍而出。

先發打序

以色列 棒次 南韓 Sam Fuld 1 李容圭 Ty Kelly 2 徐建昌 Blake Gailen 3 金泰均 Nate Freiman 4 李大浩 Zach Borenstein 5 孫兒葉 Cody Decker 6 閔炳憲 Ryan Lavarnway 7 梁義智 Tyler Krieger 8 許敬民 Scott Burcham 9 金宰鎬 Jason Marquis 先發投手 張元準