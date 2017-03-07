經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥

南韓輸給以色列。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕以色列以2：1強壓地主南韓，不僅驚動同組的台灣、荷蘭，不少南韓網友更在「naver」新聞底下罵聲一片，認為韓國職棒是一群井底之蛙，「怎麼看都是要贏以色列，結果投手敗成這樣。」

南韓3棒金泰均和4棒李大浩，兩門重砲手合計8支0、各吞下2K，形成打擊斷層，去年在水手敲14轟的李大浩還難堪地吞下再見三振。由於他1月才價碼高達4年150億韓圜（約4億台幣）的肥約，成為韓網友批評的重點。

「這些人還值100億、120億、150億，呵呵」、「拿掉愛國心就暴露真正韓國棒球的水準、「很失望，不想打就不要打了」、「超厲害的 朝鮮的四棒打者150億哥」、「除了吳昇桓，其他都...」、「用了八個投手還輸，今天還要對荷蘭，呵呵」

對於輸給以色列，南韓總教練金寅植賽後臉色有些不好看，他說，「這一場輸球主因是投手投太多保送，給對手機會；另外，得點圈有人，我們沒辦法即時打回分數也是關鍵。」

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