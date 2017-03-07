經典賽》台灣首戰不敵以色列 郭總：郭俊麟控球不理想

台灣隊總教練郭泰源在練習後接受媒體訪問。（特派記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣隊首戰出師不利，7：15不敵以色列，總教練郭泰源賽後表示，先發投手郭俊麟控球不理想是最大問題，明天對荷蘭將由旅日投手宋家豪先發。

台灣隊在此役由旅日雙傑郭俊麟、陳冠宇組雙先發，不料郭俊麟只投了0.2局，失掉4分皆責失，陳冠宇接手後，2.2局飆出5K，但在3局上挨轟失2分。台灣隊在6局下林智勝二壘打反擊，7局上台灣隊因失誤再丟5分大局。

首戰出師不利，郭總認為，主要的關鍵在先發投手郭俊麟失分，陳冠宇挨轟後，台灣隊分數難追，失誤則是隊友間配合不好的關係，郭總說，以色列投手陣容堅強，打擊也很確實，是很可怕的球隊。

台灣隊首戰動用6名投手，除了郭、陳，還有蔡明晉、倪福德、林晨樺、羅國華，其中郭俊麟用了29球，後2天都有機會再上場，明天對荷蘭則由宋家豪先發。

郭俊麟。（特派記者陳志曲攝）