經典賽》對台灣單場二度中彈 韓砲李大浩無奈傷退

〔體育中心／綜合報導〕南韓四棒重砲李大浩今淪為「萬磁王」，對台灣之戰單場挨兩記觸身球，包含一次頭部觸身球，二度中彈後提前退場。

李大浩1局上首打席三球三振，2局上南韓5：0再度站上打擊區，卻遭潘威倫投出頭部觸身球，中彈的李大浩當場跪下以雙手撐地，但防護員檢查後，李大浩仍繼續留在場上。

4局上再度登場，李大浩抓潘威倫第一球攻擊，大棒一揮回敬一支帶有一分打點的二壘打，將領先擴大到7：3，而李大浩在場下也拿著一大包冰塊持續冰敷臉部。

不料6局上李大浩再度遭球吻，於2好2壞時被黃勝雄砸中左腳，由於主審已事先發出警告，黃勝雄遭驅逐出場。南韓隨後換上代跑，李大浩退場休息，本屆經典賽總計11支1，未開轟共吞3K，打擊率1成82。

李大浩頭部中彈。（特派記者陳志曲攝）