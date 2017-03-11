SBL季後賽 LIVE》周儀翔、蘇翊傑飆分 達欣超前璞園

第一節 第二節 第三節 第四節 總分 達欣 20 17 璞園 19 19

第三節

易籃後，達欣攻勢再起，周儀翔連拿5分，蘇翊傑、施顏宗連連得分，林宜輝投進三分球，蘇翊傑再上籃得分，逼使璞園喊出暫停。達欣打出一波16：6的攻勢。

第二節

次節，簡浩閃過布拉上籃得分，助球隊超前，但達欣很快就靠林冠綸連拿5分，張智峰投籃得分，Q.戴維斯造成對手犯規，2罰全進，老將陳子威跳投得分，助璞園以28：27領先，讓達欣喊出暫停。

達欣進攻熄火，在2分多鐘內讓璞園打出一波10：0的攻勢。蘇翊傑投進三分球，幫助達欣中止得分荒，布拉灌籃得分，達欣追至32：34。璞園吳岱豪、陳堅恩中距離跳投得分，達欣靠施顏宗投進三分球，追至1分差。

半場打完，璞園以38：37領先。璞園以李啟瑋8分最多；達欣以施顏宗12分最多。

第一節

開賽璞園外線火燙，李啟瑋連拿5分，彭俊諺再投進三分外線，但達欣很快就反攻，布拉上籃追平得分，但李啟瑋再投進三分，目前璞園以14：11領先達欣。

之後雙方互有來往，彭俊諺投進三分，但達欣施顏宗也回竟一顆三分外線，璞園吳岱豪接獲Q.戴維斯助攻，反勾打板得分，達欣洋將布拉這時跳出，連拿4分，助達欣超前比分。首節打完，達欣以20：19領先。

賽前

SBL四強爭霸今晚開打，例行賽戰績第五的璞園首輪以3連勝淘汰第四的富邦勇士，四強將面對頭號種子達欣。雙方例行賽5次交手，璞園僅拿下1勝，Q.戴維斯要如何應付達欣洋將布拉，值得關注。

雙方先發球員

達欣：蘇翊傑、周儀翔、施顏宗、林宜輝、布拉

璞園：彭俊諺、李啟瑋、林金榜、吳岱豪、Q.戴維斯