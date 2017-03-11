棒球》桃猿前洋投分享棒協新聞 網友打趣「懂台灣內鬥？」

索爾。（資料照，記者張嘉明攝）

〔體育中心／綜合報導〕桃猿董事長劉保佑昨天接受《寶島聯播網》主持人鄭弘儀專訪時，痛批棒協從沒尊重過球團，還首度公開強調桃猿不接受棒協的徵召，是他的堅持。此消息引起眾多網友們熱烈討論，桃猿前洋投索爾（Ryan Searle）也分享本報的新聞，有網友打趣說，「索爾也懂台灣的內鬥。」

有網友發現索爾分享劉保佑批棒協的新聞後，紛紛打趣說：「索爾也懂台灣的內鬥」、「索爾居然也懂」、「突然發現原來轉發的是索爾」。

索爾上季效力於桃猿，出賽15場10場先發，繳出4勝5敗、防禦率6.38的成績。他在去年6月與桃猿隊結束賓主關係。索爾個性活潑，來台後特別經營臉書粉絲團與球迷互動，頗受猿迷歡迎。

另外，索爾也有代表澳洲隊參與本屆的經典賽，他在3月8日對日本中繼1局，被敲2安、投出1次四死球，沒有失分。

索爾代表澳洲隊打經典賽。（圖片取自Ryan Searle的臉書）