NBA》籃網的進攻改善 外媒：林書豪的回歸

林書豪（右）。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕籃網昨天雖然不敵小牛吞下敗仗，不過近期的6場比賽拿下2勝，整體團隊戰力及進攻表現都有一定程度的進步，外媒《Newsday》撰文指出，和林書豪傷癒歸隊有關。

《Newsday》以「籃網的進攻在林書豪歸隊後出現改善」為題，撰文談到近期籃網的表現，內文指出，籃網的防守確實有所提升，加上林書豪歸隊，讓球隊整體運作更為流暢，而進攻的部分，在籃網近9場比賽中，就有8場比賽板凳球員聯手繳出超過50分。

「我認為我們有越打越好的感覺」籃網主帥艾金特森（Kenny Atkinson）在昨天與小牛賽後表示，雖然還是輸球，但可以感受到球隊多了些活力，且對於子弟兵在近期客場的表現感到滿意。

林書豪昨賽後也談起對於球隊的看法，「我們在倒數階段確實出現撞牆的情況，不過大家仍相當用心，並投入於場上，我為我的隊友感到驕傲，我們也抱著想贏球的心態上場，這是無庸置疑的。」

昨天與小牛一戰，林書豪上場27分鐘，也是傷癒歸隊後新高，他表示自己目前健康狀況良好。