經典賽》大聯盟都喊讚！日本隊金手套秀超美技（影音）

〔體育中心/綜合報導〕經典賽第二輪日本隊首戰與荷蘭隊交手,二壘手菊池涼介再度上演精彩美技,7局下荷蘭強棒柏格茲(Xander Bogaerts)敲出中間方向強勁滾地球,原有機會穿出形成安打,但日本隊二壘手菊池涼介上演飛撲美技,反手傳給隊友抓下該局第2個出局數,幫助日本隊化解失分危機。

菊池涼介效力於日職廣島鯉魚隊,曾在2013至2016年完成中央聯盟金手套四連霸的偉業,他在B組對戰古巴時也頻頻上演美技守備,為日本隊守下不少分數。