經典賽》大聯盟都喊讚！日本隊金手套秀超美技（影音）
2017/03/12 22:13
〔體育中心／綜合報導〕經典賽第二輪日本隊首戰與荷蘭隊交手，二壘手菊池涼介再度上演精彩美技，7局下荷蘭強棒柏格茲（Xander Bogaerts）敲出中間方向強勁滾地球，原有機會穿出形成安打，但日本隊二壘手菊池涼介上演飛撲美技，反手傳給隊友抓下該局第2個出局數，幫助日本隊化解失分危機。
菊池涼介效力於日職廣島鯉魚隊，曾在2013至2016年完成中央聯盟金手套四連霸的偉業，他在B組對戰古巴時也頻頻上演美技守備，為日本隊守下不少分數。
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