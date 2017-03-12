經典賽》台荷戰被球迷罵翻的調度 日本隊這樣做（影音）
2017/03/12 22:20
葛瑞戈爾斯不懼怕左投。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕荷蘭隊強打葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）雖然是左打，但卻有不怕左投的特性，台荷大戰中我國推出左投倪福德應對被敲安丟分，賽後教練團卻被球迷砲轟沒情蒐，但今天日本隊在面對葛瑞戈爾斯時，卻也推出左投對付，不怕左投的他同樣賞給日本隊一支安打。
8局下荷蘭隊進攻輪到葛瑞戈爾斯率先上場打擊，日本隊換下只投1人次的右投手秋吉亮，換上左投的宮西尚生，結果卻被敲出中外野安打上壘，隨後宮西尚生受到影響，堆滿壘包後被換下場。
葛瑞戈爾斯上季在洋基隊面對左投打擊率高達3成24，但對右投打擊率卻只有2成58，明顯不懼怕左投。
葛瑞戈爾斯對倪福德敲安：
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