經典賽》台荷戰被球迷罵翻的調度 日本隊這樣做（影音）

葛瑞戈爾斯不懼怕左投。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕荷蘭隊強打葛瑞戈爾斯(Didi Gregorius)雖然是左打,但卻有不怕左投的特性,台荷大戰中我國推出左投倪福德應對被敲安丟分,賽後教練團卻被球迷砲轟沒情蒐,但今天日本隊在面對葛瑞戈爾斯時,卻也推出左投對付,不怕左投的他同樣賞給日本隊一支安打。

8局下荷蘭隊進攻輪到葛瑞戈爾斯率先上場打擊,日本隊換下只投1人次的右投手秋吉亮,換上左投的宮西尚生,結果卻被敲出中外野安打上壘,隨後宮西尚生受到影響,堆滿壘包後被換下場。

葛瑞戈爾斯上季在洋基隊面對左投打擊率高達3成24,但對右投打擊率卻只有2成58,明顯不懼怕左投。

葛瑞戈爾斯對倪福德敲安:

