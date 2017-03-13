足球》來義稱霸全國 盼踢出世界冠軍

來義女足最大的目標就是踢回世界冠軍。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／屏東報導〕來義高中足球隊在今年剛落幕的全國高中足球賽中，穩坐女足冠軍與男足亞軍寶座，除了將代表台灣出國比賽，還有球員被徵召參加成人足球聯賽，兩度在全國賽拿下冠軍的來義女足，今年繼續把目標放在海外，希望為台灣踢回一座世界冠軍。

來義女足球員們說，5人足球其實是鬥智運動，除了體能外還要運用戰術才能得分，她們長年培養了絕佳默契，且幾乎從不吵架，現在唯一的遺憾就是還沒在海外拿下冠軍。

兩年前來義女足代表台灣參加歐洲盃5人制足球賽，去年則到美國參加泛太平洋盃，兩次出國比賽都輸給地主隊，只拿回亞軍，球員們說，其實場上最大的敵人就是自己，必須調整自己的心態，現在她們最大的心願就是踢回世界冠軍。

成軍16年的來義高中男足表現同樣亮眼，去年在中國拿下雙料冠軍後，今年全國賽也拿下亞軍佳績。

教練高世傑說，來義高中一直都有國男、高男足球隊，2年前招收來自北投的國中女足隊員後，現在有了高女隊，今年預計再招收國中女足，從國中開始培養自己的球員，讓高中女足沒有斷層問題。

但人力與資源不足始終是偏鄉學校最大的困境，球員們不僅拿出塑膠繩自己補球門，沒有風雨球場可以遮蔽烈日更是他們心中的痛。

高世傑也坦言，相較其他學校足球隊有兩名教練，接下來他一個人要帶4隊，真的有點應付不來，學校目前積極爭取風雨球場與教練名額，希望有更好的練習環境，為台灣培訓優秀選手。

來義高中女足、男足分別拿下今年全國高中足球賽冠軍與亞軍。（記者邱芷柔攝）

來義足球練習場地簡陋，不僅沒有風雨球場，球門破了也只能自己拿塑膠繩補網。（記者邱芷柔攝）

因經費拮据，足球隊以塑膠繩補球門。（記者邱芷柔攝）