經典賽》出征前放話等著瞧 馬查多霸氣奪預賽MVP（影音）

馬查多獲頒預賽分組MVP。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕於邁阿密馬林魚球場進行的C組預賽今告一段落，衛冕軍多明尼加及地主美國隊順利出線，將前進聖地牙哥續戰次輪賽事，攻守俱佳的多明尼加球星馬查多（Manny Machado）獲選預賽分組MVP。

春訓打擊率不到2成、僅1轟的馬查多，出征經典賽前曾放話要球迷等著看他表現，而馬查多果真說到做到，預賽3戰場場敲安，對美國之戰敲出一發「不科學」的超大號全壘打，今對哥倫比亞也擊出超前二壘打，系列賽打擊率3成57。

「對我來說，這一點都不驚奇，不管馬查多做了什麼都嚇不倒我的，因為他是最好的棒球員之一。」多明尼加總教練潘尼亞（Tony Pena）笑說。

「這個年輕人準備的非常充份，因為他從去年就吵著說要打經典賽。他真的打了，而且無所不能。」總教練稱讚。馬查多不只扮演重要攻擊箭頭，五星級的守備功力也為球隊守下不少分數，首戰對加拿大時還曾大秀「魚躍」美技驚艷全場。