經典賽Live》山田哲人有夠燙！2打數皆敲安

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 以色列 0 0 0 0 1 0 日本 0 0 0 0 3 0

第三局

輪回近況極度火燙的開路先鋒山田哲人，果然又敲出安打，雖然接下來2棒都出局，但筒香嘉智選到保送，所幸內川聖一這次擊出內野滾地球，以色列再度化險為夷。

第二局

以色列先發投手Josh Zeid開局不穩，先被內川聖一選到保送，接著坂本勇人敲出安打，但日本後段棒次沒能發揮，留下一二壘的殘壘。

第一局

以色列與日本各敲出一支安打，但是都沒有得分，開路先鋒山田哲人近況火燙敲出安打，還成功盜上二壘。

以色列先發名單

1 Sam Fuld（中外野）

2 Ty Kelly（三壘）

3 Ike Davis（指定打擊）

4 Nate Freiman（一壘）

5 Zach Borenstein（右外野）

6 Ryan Lavarnway（捕手）

7 Blake Gailen（左外野）

8 Tyler Krieger（二壘）

9 Scott Burcham（游擊）

投手 Josh Zeid

日本隊先發名單

1 山田哲人（指定打擊）

2 菊池涼介（二壘）

3 青木宣親（中外野）

4 筒香嘉智（左外野）

5 内川聖一（一壘）

6 坂本勇人（游擊）

7 鈴木誠也（右外野）

8 松田宣浩（三壘）

9 小林誠司（捕手）

投手 千賀滉大