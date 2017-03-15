經典賽Live》山田哲人有夠燙！2打數皆敲安
2017/03/15 19:16
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第三局
輪回近況極度火燙的開路先鋒山田哲人，果然又敲出安打，雖然接下來2棒都出局，但筒香嘉智選到保送，所幸內川聖一這次擊出內野滾地球，以色列再度化險為夷。
第二局
以色列先發投手Josh Zeid開局不穩，先被內川聖一選到保送，接著坂本勇人敲出安打，但日本後段棒次沒能發揮，留下一二壘的殘壘。
第一局
以色列與日本各敲出一支安打，但是都沒有得分，開路先鋒山田哲人近況火燙敲出安打，還成功盜上二壘。
以色列先發名單
1 Sam Fuld（中外野）
2 Ty Kelly（三壘）
3 Ike Davis（指定打擊）
4 Nate Freiman（一壘）
5 Zach Borenstein（右外野）
6 Ryan Lavarnway（捕手）
7 Blake Gailen（左外野）
8 Tyler Krieger（二壘）
9 Scott Burcham（游擊）
投手 Josh Zeid
日本隊先發名單
1 山田哲人（指定打擊）
2 菊池涼介（二壘）
3 青木宣親（中外野）
4 筒香嘉智（左外野）
5 内川聖一（一壘）
6 坂本勇人（游擊）
7 鈴木誠也（右外野）
8 松田宣浩（三壘）
9 小林誠司（捕手）
投手 千賀滉大
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