經典賽Live》山田哲人有夠燙！2打數皆敲安

2017/03/15 19:16

 

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以色列

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日本

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第三局

輪回近況極度火燙的開路先鋒山田哲人，果然又敲出安打，雖然接下來2棒都出局，但筒香嘉智選到保送，所幸內川聖一這次擊出內野滾地球，以色列再度化險為夷。

第二局

以色列先發投手Josh Zeid開局不穩，先被內川聖一選到保送，接著坂本勇人敲出安打，但日本後段棒次沒能發揮，留下一二壘的殘壘。

第一局

以色列與日本各敲出一支安打，但是都沒有得分，開路先鋒山田哲人近況火燙敲出安打，還成功盜上二壘。

以色列先發名單

1 Sam Fuld（中外野）
2 Ty Kelly（三壘）
3 Ike Davis（指定打擊）
4 Nate Freiman（一壘）
5 Zach Borenstein（右外野）
6 Ryan Lavarnway（捕手）
7 Blake Gailen（左外野）
8 Tyler Krieger（二壘）
9 Scott Burcham（游擊）
投手 Josh Zeid

日本隊先發名單

1 山田哲人指定打擊
2 菊池涼介二壘
3 青木宣親中外野
4 筒香嘉智左外野
5 内川聖一一壘
6 坂本勇人游擊
7 鈴木誠也右外野
8 松田宣浩三壘
9 小林誠司捕手

投手 千賀滉大

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