NBA》騎士大咖球星齊輪休 聯盟不開心

詹姆斯、厄文、洛夫與柯佛今日都未出戰與快艇的比賽。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕騎士今日對上快艇，選擇輪休「三巨頭」，將詹姆斯（LeBron James）、洛夫（Kevin Love）、厄文（Kyrie Irving）等主力球員都放在板凳上休息，沒想到此舉引起聯盟關注。

根據騎士總管葛瑞芬（David Griffin）表示，在決定輪休三巨頭後沒多久，他就接到聯盟的關切電話，聯盟還表示對於騎士輪休大咖球星一事不太開心。

「消息一公布7分鐘後，我就接到電話，聯盟不太開心。我對聯盟感到很糟糕，但從受傷的角度來看，我們得這麼做。今晚只有一個人是休息，其他人都是因為受傷才沒上場，我不覺得我們真的做了什麼過份的事。」

NBA主席席佛（Adam Silver）先前就曾表示，希望球隊能在主場比賽時，再讓自家球員休息，畢竟有些球迷可是花了大筆的錢才能看到來造訪的客場球員。