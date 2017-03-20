騎士戰湖人拚止敗 今日賽事轉播與預告
2017/03/20 07:16
各位早安！
2017經典賽今休兵一天，明起將展開最終四強決戰，明先由波多黎各對上荷蘭，後天則由美國對決日本，想了解最新動態，請鎖定自由體育！
NBA賽事，馬刺將在主場迎戰國王，距離勇士僅2.5場勝差的馬刺，仍有機會一搏季後賽最佳種子席次，東部龍頭騎士則作客洛杉磯對決湖人，騎士仍領先緊追在後的塞爾提克1.5場勝差，隨著季後賽逼近，戰況將更加詭譎，請鎖定自由體育帶給您的報導。
中職例行賽將在本周六開打，熱身賽也如火如荼進行中，今晚由中信兄弟對決統一獅，喜歡棒球的朋友們，千萬不要錯過了！
NBA例行賽
09:30 D-Live 小牛 vs. 籃網（緯來體育）
07:00 國王 vs. 馬刺
09:30 騎士 vs. 湖人
中職熱身賽
18:35 中信 vs. 統一（緯來體育）
MLB熱身賽
10:00 皇家 vs. 小熊（FOX體育）
日職熱身賽
12:00 西武 vs. 樂天（FOX體育二台）
12:00 羅德 vs. 阪神（FOX體育三台）
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