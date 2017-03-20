NBA》林書豪受傷！籃網第四節反撲無力 苦吞2連敗

林書豪。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕籃網今在主場迎戰小牛，當家主控林書豪首節因右腳扭傷，隨後即離開戰場，球隊也在第二節遭對手拉開比分，即便下半場力圖振作，仍無緣上演逆轉秀，以104：111不敵小牛，吞下2連敗。

負責籃網組織進攻重責的林書豪，首節即因傷告退，球隊第二節甚至最多落後達18分，但下半場由主力中鋒B.羅培茲率隊大舉反攻，更在第四節追至僅剩1分落後，不過小牛後衛巴瑞亞（J.J. Barea）連拿9分，也讓籃網的反撲功虧一簣。

巴瑞亞替補上陣，繳出20分、7助攻，小牛得分王巴恩斯（Harrison Barnes）挹注19分，隊史最偉大的球星「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）攻下23分與9籃板。小牛戰績30勝39敗，暫時落後西部老八金塊3場勝差，仍保有衝擊季後賽的機會。

林書豪此役僅打7分24秒，4投2中，攻下4分，隊友汀維迪（Spencer Dinwiddie）繳出18分、7助攻，B.羅培茲在好搭檔退場後，力拚33分鐘，攻下27分外帶7籃板，可惜他們的好表現，仍無助球隊在主場守住勝利。

籃網至今仍難以擺脫聯盟爐主厄運，且本季主場戰績更是慘澹，僅拿到8勝27敗，是聯盟唯一無法在家拿下10勝以上的球隊，尤其邁入2017年後，他們僅在家拿下1勝；他們22日將在主場碰上活塞、24日同樣在家遭遇太陽。

林書豪今天意外扭傷腳踝。（美聯社）

諾威斯基（中）。（美聯社）