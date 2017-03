經典賽》神美技接殺 瓊斯：我自己都不敢相信（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕美國隊外野手瓊斯(Adam Jones)昨天與多明尼加一戰,演出超級美技,沒收隊友馬查多(Manny Machado)的全壘打,賽後他表示,其實也很驚訝自己居然接的到。

「我到現在還是覺得很驚訝自己居然接到球了,」瓊斯談起那次美技,謙虛的表示,其實他感到很不可思議,「這球真的打得很遠啊!我就是一直跑一直跑,覺得空氣瞬間停滯了。」瓊斯的拚勁也獲得好評,對此他說:「我不在意撞牆一次或兩次,這就是我面對比賽的態度。」

根據Statcast紀錄,瓊斯在接到這球之前,跑了超過100英呎(約30公尺)。

瓊斯上演美技守備。(資料照,美聯社)