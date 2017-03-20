經典賽》神美技接殺 瓊斯：我自己都不敢相信（影音）
2017/03/20 11:54
〔體育中心／綜合報導〕美國隊外野手瓊斯（Adam Jones）昨天與多明尼加一戰，演出超級美技，沒收隊友馬查多（Manny Machado）的全壘打，賽後他表示，其實也很驚訝自己居然接的到。
「我到現在還是覺得很驚訝自己居然接到球了，」瓊斯談起那次美技，謙虛的表示，其實他感到很不可思議，「這球真的打得很遠啊！我就是一直跑一直跑，覺得空氣瞬間停滯了。」瓊斯的拚勁也獲得好評，對此他說：「我不在意撞牆一次或兩次，這就是我面對比賽的態度。」
根據Statcast紀錄，瓊斯在接到這球之前，跑了超過100英呎（約30公尺）。
瓊斯上演美技守備。（資料照，美聯社）
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