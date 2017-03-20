經典賽》率隊2屆打進4強 荷蘭教頭想去大聯盟工作

荷蘭總教練穆藍斯（右）。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕荷蘭將在明天上午9點道奇球場大戰波多黎各，帶隊有成的總教練穆藍斯（Hensley Meulens）廣受外界好評，四強賽將至，穆藍斯於受訪時透露，希望有機會未來能在大聯盟執教。

穆藍斯今年49歲，球員時期在大聯盟待過7季，前後效力洋基、蒙特婁博覽會（國民前身）和響尾蛇，精通英語、西班牙語、日語、荷蘭語和帕皮阿門托語等5種語言，2013年經典賽穆藍斯就曾帶領荷蘭勇闖四強，冬季聯盟也曾帶過委內瑞拉3年。昨天荷蘭和響尾蛇熱身賽前，穆藍斯表示，他已經「準備好了」，「希望（經典賽）至少能給我個機會，讓球隊觀察我是否值得（大聯盟）。」

荷蘭隊戰果豐碩，穆藍斯將功勞都歸給球員，「最優秀的運動員聚在一塊打球，為了相同的目標競爭，我只負責管理這群人，如果我沒能和他們打好關係，也沒辦法打出現在這樣的成績。大家都想贏，為了勝利齊聚一堂，不是因為我，而是為了『我們』，為了國家。」

穆藍斯還在等待他的第一個面試機會，外傳舊金山巨人波契（Bruce Bochy）有意讓穆藍斯加入教練團，對此穆藍斯看得很開，「我當然希望賽後能帶來一些好的結果，能到舊金山當然好，如果不能去大聯盟也沒關係，我已有份偉大的工作，能讓我每天和最好的打者共事。」