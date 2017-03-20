桌球》江宏傑、福原愛遊玩照 讓網友猜測她懷孕了？

桌球好手江宏傑年初迎娶日本桌球天后福原愛。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣、日本桌壇「傑愛戀」修成正果，雙方今年元旦舉行婚禮，兩人近期到一間動物園遊玩，有網友發現福原愛變胖，推測可能是否有懷孕？

江宏傑昨天在社群媒體微博上PO出兩人出外遊玩的照片，福原愛穿著寬鬆的衣服，有網友猜測她可能懷孕了，其他網友也紛紛討論，「愛醬又胖了」、「愛醬有寶寶了嗎？」、「愛醬穿那麼寬鬆，懷孕了嗎？」。

福原愛今年元旦和江宏傑舉行婚禮，她曾表示，24年來和桌球密不可分，如今因為婚姻組成家庭，沒辦法同時兼顧，她選擇先顧好前者再去考慮桌球。

福原愛。（圖片取自江宏傑微博）

江宏傑與福原愛出外遊玩。（圖片取自江宏傑微博）

福原愛。（圖片取自江宏傑的微博）