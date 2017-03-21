南投國際暨中上學校室內撐竿跳高賽 國際鳥人齊聚
2017/03/21 18:43
高男組前三名上台受獎。（記者陳鳳麗攝）
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽，今日先由國、高中組登場，曾獲世界高中運動會撐竿跳高金牌的草屯商工選手許德敬，獲高男組金牌。而明日的國際賽則有11國外國選手競技，其中以美國選手實力最佳，精彩可期。
南投國際室內撐竿跳高比賽，今年第24年舉辦，堪稱國內最大型且歷史最悠久的國際撐竿跳高比賽今日先由國、高中組登場，國中男女、高中男女4組，各取前6名給獎，而高女組前3名得主林映彤、吳家如、呂宜蓉，成績皆破大會紀錄，分別為3公尺78、3公尺68和3公尺64。
高男組的大會成績是5公尺，明日將戈表台灣參加國際賽的許德敬，跳過4公尺70後，成績全組第一後，為保留明日國際賽的體力，直接挑戰5公尺01，他的日裔美籍教練和美國選手，都在場邊為他加油，可惜3跳未過，未能打破國內室內撐竿跳高男組的紀錄。
明日登場的國際賽部分，有包括台灣在內的11國選手參加其中以美國Victor Weirich成績最佳，曾跳出5公尺70的成績，台灣選手中以謝佳翰的5公尺32最好。撐竿跳高老教頭許振芳表示，該比賽國際好手雲集，對國內選手是很好的觀摩機會。
高女組前六名接受頒獎，其中前三名均破大會成績。（記者陳鳳麗攝）
美國選手在場邊為許德敬鼓掌加油。（記者陳鳳麗攝）
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