美、波經典賽爭冠 今日賽事預告與轉播

美國投手史卓曼賽前曾一度想披波多黎各戰袍上陣。（歐新社）

世界棒球經典賽冠軍賽將於今早開打，由波多黎各與美國爭冠，波多黎各屬意讓年輕投手魯戈擔任先發，美國也將派出史卓曼擔任投手。

2013年史卓曼曾發下豪語要在下一屆經典賽代表母親與波多黎各出征，不過事隔4年史卓曼選擇批上美國戰袍，兩隊將在冠軍賽強碰，最終誰會將冠軍奪下，喜愛棒球的朋友記得鎖定！

經典賽 冠軍戰

09：00 美國 vs. 日本（ELEVEN、公視）

MLB春訓

09：00 小熊 vs. 紅人（Fox體育）

日職熱身賽

17：00 軟銀 vs. 阪神（Fox體育）

17：00 歐力士 vs. 廣島（Fox體育3台）

NBA

09：00 騎士 vs. 金塊（愛爾達體育）