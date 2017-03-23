經典賽》3安打完封波多黎各 美國勇奪首座冠軍

美國狂歡首冠。（今日美國）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕第4屆經典賽才首度殺進決賽的美國，展現世界霸主的氣勢，全場13支安打狂轟猛炸，4名投手包括先發史卓曼（Marcus Stroman）則是完全壓制對手，終場以8：0奪下首座冠軍，波多黎各連2年亞軍飲恨。

美國先發史卓曼的母親是波多黎各人，曾在2013年表示希望本屆經典賽效力故鄉，最後還是披上美國戰袍，導致有人在社群網站騷擾母親，史卓曼固然難受，但他選擇在球場上討回來。

先發前6局中，史卓曼只在2局下保送貝爾川，讓莫里納擊出雙殺打後，再也沒有人上壘，演出變相18上18下，隊友也給予大量火力支援，3局金斯勒轟出2分砲、5局耶利奇與麥卡琴適時敲安再補2分，7局更是火力全開，單局狂攻一輪，3安打3保送狂轟3分大局。

美國7：0大幅領先情況下，史卓曼7局下欲延續無安打局數，可惜開局就被帕岡擊出首安，隨後就在英雄式歡呼聲中光榮退場，總計先發6局，被敲1安打，送3次三振與1次保送，無失分。

即便7局終於敲首安，波多黎各仍無法突破後援投手戴森（Sam Dyson）留下殘壘，自家牛棚又在8局上掉分，最後就在美國奈謝克（Pat Neshek）、羅伯森（David Robertson）聯手封鎖下，波多黎各繼前屆決賽0：3輸給多明尼加後、再度以被完封之姿亞軍收場。

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