中職》富邦中信明開幕戰 葉君璋公布先發打序
2017/03/24 12:40
總教練葉君璋宣布開幕戰先發打線。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕中職28年球季將在明天展開，富邦悍將今天在平鎮棒球場練習，為開幕戰做最後調整，總教練葉君璋規劃的先發打序如下：
第1棒 DH 胡金龍
第2棒 右外野 張建銘
第3棒 中外野 林哲瑄
第4棒 一壘 林益全
第5棒 左外野 高國輝
第6棒 二壘 林威廷
第7棒 游擊 陳凱倫
第8棒 捕手 林琨笙
第9棒 三壘 李宗賢
中信兄弟今天休兵，初步了解，外籍教練團沒有公布先發打序的想法。
相關新聞
- 中職》嘟、福開季都在二軍 好友連線再等等
- 中職》傷勢無礙 潘武雄開季仍扛獅四棒
- 中職》王力宏為開幕戰練投 動作像大聯盟投手（影音）
- 棒壇若再分裂 林德福願下台
- 中職》美女福利看這！Lamigo TV推「樂猿四大門」
推薦新聞
-
MLB》宋文華春訓初登板 感謝小小郭賢拜2017/03/24 13:59
-
NBA》騎士本季無緣奪冠？ 關鍵數據竟聯盟倒數2017/03/24 12:59
-
NBA》「我們要全力以赴」卡森斯目標季後賽2017/03/24 12:20
-
MLB》曾說經典賽像垃圾 費城人投手大改觀2017/03/24 11:13
-
中職》嘟、福開季都在二軍 好友連線再等等2017/03/24 10:41