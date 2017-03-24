中職》富邦中信明開幕戰 葉君璋公布先發打序

總教練葉君璋宣布開幕戰先發打線。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職28年球季將在明天展開，富邦悍將今天在平鎮棒球場練習，為開幕戰做最後調整，總教練葉君璋規劃的先發打序如下：

第1棒 DH 胡金龍

第2棒 右外野 張建銘

第3棒 中外野 林哲瑄

第4棒 一壘 林益全

第5棒 左外野 高國輝

第6棒 二壘 林威廷

第7棒 游擊 陳凱倫

第8棒 捕手 林琨笙

第9棒 三壘 李宗賢

中信兄弟今天休兵，初步了解，外籍教練團沒有公布先發打序的想法。