中職》富邦中信明開幕戰 葉君璋公布先發打序

2017/03/24 12:40

總教練葉君璋宣布開幕戰先發打線。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職28年球季將在明天展開，富邦悍將今天在平鎮棒球場練習，為開幕戰做最後調整，總教練葉君璋規劃的先發打序如下：

第1棒 DH 胡金龍
第2棒 右外野 張建銘
第3棒 中外野 林哲瑄
第4棒 一壘 林益全
第5棒 左外野 高國輝
第6棒 二壘 林威廷
第7棒 游擊 陳凱倫
第8棒 捕手 林琨笙
第9棒 三壘 李宗賢

中信兄弟今天休兵，初步了解，外籍教練團沒有公布先發打序的想法。

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