經典賽》大聯盟製作影片台灣隊入鏡 赫見我國旗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽在昨天順利落幕，最後由美國隊一嚐首冠的滋味，大聯盟官方電視頻道「MLB Network」也將本屆戰況以及場邊花絮剪輯成一段約2分鐘多的影片，台灣隊張志豪、林哲瑄和啦啦隊都有出現，而我國國旗也意外入鏡。

影片中收錄了台灣隊張志豪預賽面對荷蘭敲出追平2分砲，跑壘時高舉手臂慶祝，還有他回到本壘得分振臂歡呼的畫面，而林哲瑄五星級守備美技也在其中。

除了熱情的台灣啦啦隊吸引大聯盟轉播單位注意外，影片內也出現青天白日滿地紅國旗，而不是中華台北奧會會旗。

台灣隊張志豪。（資料照，特派記者陳志曲攝）

台灣隊林哲瑄美技接殺。（資料照，特派記者陳志曲攝）