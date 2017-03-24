經典賽》大聯盟製作影片台灣隊入鏡 赫見我國旗（影音）
2017/03/24 14:47
〔體育中心／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽在昨天順利落幕，最後由美國隊一嚐首冠的滋味，大聯盟官方電視頻道「MLB Network」也將本屆戰況以及場邊花絮剪輯成一段約2分鐘多的影片，台灣隊張志豪、林哲瑄和啦啦隊都有出現，而我國國旗也意外入鏡。
影片中收錄了台灣隊張志豪預賽面對荷蘭敲出追平2分砲，跑壘時高舉手臂慶祝，還有他回到本壘得分振臂歡呼的畫面，而林哲瑄五星級守備美技也在其中。
除了熱情的台灣啦啦隊吸引大聯盟轉播單位注意外，影片內也出現青天白日滿地紅國旗，而不是中華台北奧會會旗。
台灣隊張志豪。（資料照，特派記者陳志曲攝）
台灣隊林哲瑄美技接殺。（資料照，特派記者陳志曲攝）
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