日職》岸孝之得流感 讓樂天開幕戰先發「投痛」
2017/03/26 16:21
岸孝之。（圖片取自樂天官方臉書）
〔體育中心／綜合報導〕去年以4年16億日圓（約新台幣4.42億元）加盟樂天的岸孝之，原本球隊設定他為開幕戰先發，但他近期得流感，讓球隊相當頭痛。
岸孝之在熱身賽三場先發，繳出2勝1敗、防禦率1.69的成績，因為球隊王牌則本昂大代表日本隊去打經典賽，岸孝之也成了開幕戰先發頭號人選。
但《體育報知》指出，岸孝之在25日的晚上到東京都內的一間醫院就診，發現是得B型流感，目前在院休養，很有可能無法在開幕戰如期登板先發。樂天31日將在客場對戰歐力士。
現年32歲的岸孝之，他曾在西武效力長達10年，為西武留下103勝65敗的戰績，生涯防禦率僅3.05，送出1243次三振，曾締造無安打比賽。岸孝之去年以4年16億日圓加盟樂天。
岸孝之是西武的王牌投手，去年球季後成為自由球員，隨後他加盟樂天。（路透）
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