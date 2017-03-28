中職》潘威倫今二軍先發4局失4分 調整好再上一軍
2017/03/28 21:08
統一獅投手潘威倫。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／桃園報導〕統一獅本土王牌潘威倫在經典賽返台後，因調整不及未趕上開季，今在二軍初先發4局失4局吞敗。獅隊代總教練黃甘霖並不急，表示要等潘威倫調整好了再讓他上一軍。
「嘟嘟」潘威倫在國家隊定位中繼，但回獅隊則是先發主力，「蔗總」認為兩者的調整方式完全不同，「開季就讓嘟嘟在二軍調整，就算他不能在一軍先發30場，但能有25場也很好，總之必須調整好。」
嘟嘟今迎戰富邦二軍，用74球投完4局，結果被敲4支安打失4分，包括張淯虎的全壘打，也吞下首敗。不過蔗總並不著急，他認為一軍打的是持久戰，不可能靠同一批球員在打，評估嘟嘟需要再1、2週的調整時間。
相關新聞
- 中職Live》突破不了史博威 獅隊得分持續掛蛋
- 中職》只用兩先發洋投 蔗總：多給土投機會
- 中職》羅德乾杯女孩桃園應援 彩香最愛詹智堯
- 中職》艾迪頓轉戰韓職 楊培宏：樂天給的年薪是中信的數倍
- 中職》艾迪頓確定轉戰韓職 兄弟新洋投下週來台
推薦新聞
-
中職Live》余德龍美技守備 獅仍以4分落後猿2017/03/28 21:11
-
中職》潘威倫今二軍先發4局失4分 調整好再上一軍2017/03/28 21:08
-
中職》林智平預計近期上一軍 猿先發三壘未定2017/03/28 19:24
-
NBA》「雷納德像我」Kobe最愛看這4名球員比賽2017/03/28 18:07
-
中職》艾迪頓轉戰韓職 楊培宏：樂天給的年薪是中信的數倍2017/03/28 16:48