中職》潘威倫今二軍先發4局失4分 調整好再上一軍

統一獅投手潘威倫。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕統一獅本土王牌潘威倫在經典賽返台後，因調整不及未趕上開季，今在二軍初先發4局失4局吞敗。獅隊代總教練黃甘霖並不急，表示要等潘威倫調整好了再讓他上一軍。

「嘟嘟」潘威倫在國家隊定位中繼，但回獅隊則是先發主力，「蔗總」認為兩者的調整方式完全不同，「開季就讓嘟嘟在二軍調整，就算他不能在一軍先發30場，但能有25場也很好，總之必須調整好。」

嘟嘟今迎戰富邦二軍，用74球投完4局，結果被敲4支安打失4分，包括張淯虎的全壘打，也吞下首敗。不過蔗總並不著急，他認為一軍打的是持久戰，不可能靠同一批球員在打，評估嘟嘟需要再1、2週的調整時間。