日職》歸隊後初登板 陳冠宇無失分等待升一軍
2017/03/29 18:45
陳冠宇上一次登板已是3週前的經典賽。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕旅日投手陳冠宇經典賽歷經手指破皮，今（29）日終於在日職二軍出賽，中繼2局無失分，最快球速147公里，雖然沒在開季28人名單中，他藉由臉書透露等待一軍的心情。
陳冠宇對南韓先發一戰，投不滿2局即因手指破皮退場，結束經典賽回到母隊羅德，距離上一次投球將近3週，陳冠宇今天是第一次歸隊後實戰，對養樂多中繼出賽，投2局被敲1支安打無失分，送出3次三振。
稍早日職12球團公布開季28人名單，台灣選手掛零，不過陳冠宇表示，手指沒問題，也繼續維持著好的狀況，等待一軍的機會。
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