中職》與外籍教練磨合 林智勝：要持續溝通
2017/03/29 20:14
林智勝。（記者廖耀東攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕職棒生涯第一次碰到美籍總教練，中信兄弟「大師兄」林智勝認為，持續溝通很重要。
中信兄弟今年找來史耐德出任總教練，對球員都是新學習，互相磨合。林智勝說：「要持續溝通，找出一條線，對彼此認同，春訓和比賽本來就不一樣，剛開始一定會有小摩擦，慢慢地或許會比較好。」
先前大多時間在經典賽台灣隊集訓，林智勝跟著母隊春訓只有8天，他說，由於春訓時間非常緊湊，且每天都會明確規劃要做什麼，「我剛開始也不太適應，但其實選手就是要去適應，總教練很願意跟我們溝通，對我們也都是鼓勵方式。」
史耐德昨天找林智勝和彭政閔、鄭錡鴻3位隊長開會，討論如何改善現況，林智勝表示，史總做的都是為球員好，史總也提到若有什麼地方做不好，要告訴他，他希望能讓球員在很好的環境和時間點準備比賽。
林智勝說，史總非常認真，凡事親力親為，「就個人而言，我覺得可以從外籍教練身上學到很多東西，觀念細膩度有差，尤其跑壘方面，這是台灣要學習的。」
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