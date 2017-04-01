日職》老將阿部再見3分砲 巨人對中日2連勝
2017/04/01 20:39
阿部慎之助敲出再見全壘打，巨人2連勝暫居龍頭。（取自讀賣巨人FB）
〔記者石毓琪／綜合報導〕一掃熱身賽墊底陰霾，巨人靠著老將阿部慎之助生涯第7支再見全壘打，4：2戲劇性擊敗中日龍取得2連勝，不僅4分打點都由他包辦，同時這也是阿部開幕戰以來連續2天開轟。
中日洋投瓦爾德斯（Raul Valdes）3局上率先對田口麗斗敲出陽春彈，4局上再藉著藤井淳志、堂上直倫安打添進1分，一路以0：2落後的巨人，7局下阿部在滿壘時被中繼投手又吉克樹保送擠回1分，最後9局下送給後援投手田島慎二一支3分砲，一棒逆轉勝，此外，中日繼去年9月27、28連2天在東京巨蛋吞敗，加上近2戰皆墨，是央聯尚未開胡的球隊，戰績暫時墊底。
其他球隊部分，DeNA今以6：1擊敗養樂多，廣島9：8險勝阪神，4隊同以1勝1敗緊追在巨人之後；洋聯以同樣2連勝的軟銀、樂天並列第一，火腿在西川遙輝本季首轟，以及大谷翔平、近藤健介猛打賞演出下，3：1擊敗西武，兩隊並列第3，羅德、歐力士也還沒嚐過勝利滋味，雙雙位居第5。
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