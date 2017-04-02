獨盟》曼尼打開路先鋒 敲安上壘還好開心（影音）

〔記者林子翔／綜合報導〕曾來台打球造成旋風的曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez），他今年轉戰日本四國獨立聯盟高知鬥犬隊，他昨晚首次登板打擊，擔任球隊開路先鋒，3打數1安打，高知鬥犬最後以3：2擊敗軟銀三軍。

高知鬥犬這場對上軟銀三軍的比賽中，由於是曼尼的初登板，現場吸引1935人到場觀戰。曼尼首次打擊遭到三振，但他第二打席敲安上壘。他在這場比賽總計3打數1安打，1次保送、另吞下2次三振。

高知鬥犬總教練駒田德廣表示，原本想讓他打指定打擊第四棒，但認為讓他打開路先鋒也很有趣，曼尼也說OK。

現年44歲的曼尼在大聯盟累計555轟，他上月以年薪300萬日圓（約新台幣82萬）加盟高知鬥犬隊，想證明自己身手還在，盼能打進日本職棒。

曼尼。（圖片取自臉書）

曼尼。（圖片取自推特）