中職》桃猿長打率聯盟最高 客座教練回「加」超不捨

Lamigo桃猿客座打擊教練貝茲（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今年聘請前洋砲貝茲來台擔任客座教練，不少年輕球員受益良多，團隊長打率5成更傲視聯盟，今天他將離台回加拿大，離情依依，他也感性地說道「大家都像家人」一表不捨之情。

貝茲透過翻譯說道，感謝球團邀請，不只是貢獻所學，也從球員身上學到很多，「今天身體不太舒服，要離開這裡了，覺得很難過，過去25年待過很多球隊，進過不同球隊的休息室，但這裡最不同，大家的氣氛、感情都很好，彼此就像是兄弟、家人一般，對他而言，大家也是他的家人，這樣的氣氛就是拿下總冠軍的氣氛！」

貝茲日前受訪說，桃猿打者天分極佳，再一點小提醒就能發揮得更好，相較十多年前，中職打者身材也明顯變壯，他認為，訓練方式進步，加上打者更重視力量，確實讓成績進步。

桃猿上週5戰全勝，且場場都有鮮火秀，林泓育、黃浩然2位捕手單場雙響砲，朱育賢、詹智堯進補2轟，陳俊秀、王柏融、劉時豪也各有1支全壘打，團隊11轟與中信兄弟並列第一，長打率5成是聯盟最高。