中職》桃猿長打率聯盟最高 客座教練回「加」超不捨
2017/04/04 18:03
Lamigo桃猿客座打擊教練貝茲（右）。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今年聘請前洋砲貝茲來台擔任客座教練，不少年輕球員受益良多，團隊長打率5成更傲視聯盟，今天他將離台回加拿大，離情依依，他也感性地說道「大家都像家人」一表不捨之情。
貝茲透過翻譯說道，感謝球團邀請，不只是貢獻所學，也從球員身上學到很多，「今天身體不太舒服，要離開這裡了，覺得很難過，過去25年待過很多球隊，進過不同球隊的休息室，但這裡最不同，大家的氣氛、感情都很好，彼此就像是兄弟、家人一般，對他而言，大家也是他的家人，這樣的氣氛就是拿下總冠軍的氣氛！」
貝茲日前受訪說，桃猿打者天分極佳，再一點小提醒就能發揮得更好，相較十多年前，中職打者身材也明顯變壯，他認為，訓練方式進步，加上打者更重視力量，確實讓成績進步。
桃猿上週5戰全勝，且場場都有鮮火秀，林泓育、黃浩然2位捕手單場雙響砲，朱育賢、詹智堯進補2轟，陳俊秀、王柏融、劉時豪也各有1支全壘打，團隊11轟與中信兄弟並列第一，長打率5成是聯盟最高。
相關新聞
- 中職》猿客座教練貝茲下週離台 讚年輕打者進步多 - 自由體育
- 幫猴囝仔打完氣 貝茲明將回「加」 - 自由體育
- 中職》太座A-Lin開唱 「蔗總」不給親：回家再親（影音+圖輯）
- 中職》「蔗嫂」開唱助陣 獅挑戰台南票房紀錄
- 中職》陳金鋒現身挺悍將 「球隊氣氛本來就很好啊！」
推薦新聞
-
中職》南英「牛爸」當和事佬 蝦、全握手解心結2017/04/04 18:25
-
中職》桃猿長打率聯盟最高 客座教練回「加」超不捨2017/04/04 18:03
-
MLB》失竊球衣找到了！布雷迪加碼秀「擒殺」隊友（影音）2017/04/04 16:31
-
中職》陳金鋒現身挺悍將 「球隊氣氛本來就很好啊！」2017/04/04 16:29
-
中職》蝦、全接連請喝咖啡 富邦盼轉運止敗2017/04/04 16:10