日職》經典賽國手對決！千賀滉大挨轟爆7分吞敗

千賀滉大。（資料照，美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕經典賽國手對決！軟銀在主場迎戰樂天，推出經典賽一戰成名的千賀滉大掛帥先發，未料僅投4局就狂失7分，而樂天先發投手則本昂大一甩經典賽的不如意，繳出6局8K失1分的優質先發，率隊以7：1贏球，樂天拿下開幕戰4連勝。

千賀滉大本屆經典賽表現亮眼，共計主投11局僅失1分，飆出16次三振，防禦率低到只有0.81，最後也入選經典賽明星隊。但千賀回到日職的首戰踢到鐵板，3局下三壘有人投出暴投送分，下個半局則被敲出5支安打掉6分，包括茂木榮五郎的3分砲，樂天也因此攻下大局，奠定勝基。

而則本昂大今年也入選經典賽國家隊，轉任後援表現不佳，面對古巴、荷蘭皆有掉分，尤其對荷蘭之役關門放火，讓外界不禁質疑日本隊投手調度。

不過，則本昂大歸隊首戰表現出色，先發6局挨5安失1分，另有8次三振和3次四壞球保送，樂天終場以7：1擊敗軟銀，他也奪下本季首勝，而千賀滉大則是苦吞首敗。

則本昂大。（資料照，美聯社）