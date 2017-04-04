日職》藤浪觸身球清空板凳 阪神、養樂多大亂鬥（影音）
2017/04/04 20:30
〔記者張浩群／綜合報導〕阪神王牌藤浪晉太郎今天先發對戰養樂多，第5局面對畠山和洋投出肩部觸身球，畠山和洋相當不滿，雙方清空板凳，爆發零星衝突，最終有2人被趕出場。
藤浪晉太郎此役控球失準，先發5局投出9次保送，被敲5支安打掉2分，而他在5局上面對畠山和洋時，連投2個壞球，第三球投出142公里快速直球欲搶好球數，沒想到卻差點砸到畠山的頭部，所幸畠山及時閃開只砸到左肩，但他也因閃球跌倒在地，爬起來後打算找藤浪算帳，雙方馬上清空板凳爆發衝突。
養樂多洋將巴倫汀（Wladimir Balentien）和阪神教練矢野耀大因發生激烈肢體衝突，最後雙雙被趕出場。
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