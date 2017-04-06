羽球》周天成次輪三局惜敗 無緣上演甜蜜復仇

周天成振臂為自己打氣。（特派記者卓佳萍攝）

〔特派記者卓佳萍／馬來西亞古晉報導〕台灣「一哥」周天成今天早上在馬來西亞羽球頂級超級系列賽男單次輪，面對世界排名第22的印尼克里斯提（Jonatan CHRISTIE），鏖戰三局、69分鐘，終場以23：21、17：21、19：21無緣完成甜蜜復仇。

周天成第三度與克里斯提交手，前兩次都吞敗，上次是去年大馬頂超賽首輪，今天尋求復仇的周天成意外陷入苦戰，對手首局頻頻發動攻勢，祭出威力殺球，小天一度4：10落後，下半局連下7分逆轉，也化解對方一個局點，最後驚險拿下首局。

次局周天成9：6領先，但克里斯提繳出5：0攻勢，首次技術暫停前取得領先，下半局對方掌握節奏，12平手後，克里斯提一路領先，兩人進入決勝局。

決勝局周天成無法有效防守對方強力殺球，一度居5：11劣勢，但小天沒有放棄，急起直追，雙方戰成15平，小天振臂替自己打氣，也扭轉局勢，取得19：15領先，對手網前調動，造成小天失誤，雙方19平手，又回到原點，克里斯提最後連下兩個致勝球，朝地怒吼慶祝勝利，八強將面對中國好手林丹。

周天成無緣拿下對戰首勝，賽後他表情凝重，他認為，對方跟過去兩次打法沒有太多不同，只是自己戰術運用比較單調，最後導致輸球。

女單台將李佳馨16強面對南韓一姊成池鉉，終場以7：21、21：23吞敗，李佳馨次局一度領先，可惜錯失機會，無力延長戰局。

小將陳肅諭以16：21、14：21不敵日本名將山口茜，男雙盧敬堯／楊博涵、呂佳彬／廖冠皓也都在次輪止步，目前台將僅剩女單戴資穎、白馭珀賽程。

台灣一哥周天成。（特派記者卓佳萍攝）

周天成（右）三局不敵印尼克里斯提。（特派記者卓佳萍攝）

李佳馨（右）面對南韓一姊成池鉉。（特派記者卓佳萍攝）