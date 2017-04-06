桌球》挺老婆戰東京奧運 江宏傑進軍日桌聯賽

台灣桌球好手江宏傑。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣桌球好手江宏傑元旦迎娶日本桌球天后福原愛，他也將進軍日本桌球聯賽，加盟琉球Asteeda隊，預定在5月中旬東京舉辦記者會。

根據日媒報導，江宏傑這紙2年合約自6月1日起生效，由於Asteeda隊屬於二部，目標升格一部，因此網羅江宏傑，希望能升格成功，江宏傑加盟的細節，都將在記者會說明。

日前傑愛夫婦連袂出席日本訪談節目，大談新婚生活，談到福原愛志在東京奧運復出，江宏傑給予全力支援，他表示，「不管小愛做什麼樣的決定，我都會支持。」上個月江宏傑於社群媒體放上夫妻出遊照，眼尖網友發現福原愛穿著寬鬆衣服，這次上節目，小愛雖著緊身洋裝，但身形也較先前圓潤，「懷孕說」甚囂塵上。

江宏傑、福原愛夫婦。（資料照，記者林正堃攝）