NBA》不再追逐紀錄 格林：73勝是個錯誤

柯瑞（左）與格林（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士目前在季後賽已取得14勝0敗的成績，若之後再拿下2場比賽，不僅能獲得總冠軍殊榮，更能成為史上首支季後賽全勝隊伍。不過今年勇士並不想追逐史上第一的頭銜，而是更希望能拿下總冠軍，格林（Draymond Green）更直指，去年的73勝紀錄是個錯誤。

勇士去年取得73勝9敗的好成績，創下NBA史上單季例行賽最多勝，不過卻在總冠軍賽時慘遭滑鐵盧，敗給騎士。而今日格林被問到今年的勇士是否很在意季後賽全勝紀錄，對此格林表示，不想再重蹈覆轍。「我們當時圍繞在73勝這件事是個錯誤，我們關心了錯的事，這一點也不重要。」

不過勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）並不認為73勝是個錯誤，「去年將目標定在73勝是我們討論後的決定，也有在媒體面前講過這件事，所以我也不知道這是否造成我們的心理壓力。但老實說對於這個決定我並不後悔，我們當時只差1場比賽就能拿到總冠軍，我不認為你能預料到這些。」

雖然格林與柯瑞對於73勝的看法不同，不過兩人今年目標一致，都認為16-0紀錄並非重點，重要的是能拿到總冠軍。而勇士目前在總冠軍賽已取得2：0的領先，第三戰將於明日早上9點開打。