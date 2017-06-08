NBA》怕3-1憾事重演 K湯：要在客場終結比賽
2017/06/08 14:13
湯普森表示，將全力在客場終結比賽。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在騎士主場上演逆轉勝，最後40秒靠杜蘭特的關鍵三分彈超前奠定3-0勝基，賽後浪花弟湯普森表示要在客場終結騎士，避免夜長夢多。
去年勇士在3-1的領先優勢下遭騎士逆轉，例行賽拿下破紀錄的73勝仍無緣冠軍成為歷史笑話，湯普森賽後說：「我們不想回到灣區在贏球，我們想在這裡終結比賽。」
湯普森今天狀況相當不錯，以61.1％的命中率拿下30分，還拿下6籃板、2助攻，幫助勇士以118：113擊敗騎士。
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