中職》黃鈞聲滿貫砲變二壘安 讓網友們熱議（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天對上富邦悍將，8局下攻占滿壘，黃鈞聲揮出中外野深遠飛球，打在牆上，裁判當下認定是全壘打，但經電視輔助判決後，改成二壘安打。這個PLAY也引起許多網友討論。

黃鈞聲揮出中外野深遠飛球，直擊中外野全壘打牆最上面，卻又彈了回來，裁判認定是全壘打，富邦悍將提出跳戰，經電視輔助判決後，改判為二壘安打，黃鈞聲這打席變成帶有2分打點的二壘安。

黃鈞聲此戰5打數2安打，有4分打點，包含第7局的逆轉2分砲，這一轟也是他睽違1年多的全壘打，也助兄弟擊敗富邦。

黃鈞聲八局下擊出場地規則二壘安打，帶兩分打點。（記者羅沛德攝）

黃鈞聲八局下擊出場地規則二壘安打，帶兩分打點。（記者羅沛德攝）