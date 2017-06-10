中職》80局僅3次四壞保送 伍鐸化身控球藝術大師

中信兄弟投手伍鐸。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕80局投球，僅投出3次四壞球保送，你沒看錯，真的有投手控球如「外科大夫」動手術般精準，他，是中信兄弟洋投伍鐸（Bryan Woodall）。

去年伍鐸一整季投89局.1局，送出13次四壞保送，今年投80局僅出現3次四壞保送，期間曾連續35局沒投出四死球，平均27局才送出1次四壞球，以一場比賽正規9局來說，等於每3次完投才出現1次四壞球，控球能力相當出色。

化身「控球藝術大師」的秘訣，伍鐸表示，平常在傳接球時，他就會要求自己盡可能準確投到對方手套所擺的位置，如果能確實做到，那麼，在投手丘就能更隨心所欲地投球，因為「心智和想法會影響身體動作」。

至於做了什麼不一樣的改變?伍鐸說，今年投短牛棚（練投球數較少的牛棚），每一個球種準確投到捕手位置3、4顆，再換投另一球種，盡可能投準，「面對打者，我不喜歡投保送，寧可被打安打，訣竅就是把球壓低，讓對手擊出不營養的球。」

伍鐸拿手變化球種為滑球和伸卡球，其中伸卡製造大量滾地球，再靠內野手守備抓出局數，本季他的滾飛球高達2.54（滾地球122、飛球48），在全聯盟滿20局投球局數的投手當中排名第2，僅次於隊友肯恩的3.17。

伍鐸表示，今年他的伸卡球位移比往年優異，下沉效果更好，所以能讓對手擊出這麼多滾地球。

30歲的伍鐸，過去在美職體系發展，最高層級到3A，不曾上過大聯盟。伍鐸坦言，未來夢想確實是想上大聯盟投球，但他不想迷失在當下，而忘了現在眼前應該做的事情，只要每天持續努力做訓練，按部就班，願望未來自然會實現。

本季伍鐸先發11場投了80局，平均每次先發吃下超過7局，戰績7勝3敗、防禦率2.92，每局被上壘率1.04，飆出65K。